На Запоріжжі у новорічну ніч чергуватимуть 850 правоохоронців

На Запоріжжі у новорічну ніч особовий склад поліції Запорізької області перевели на посилений варіант несення служби - правопорядок забезпечуватимуть близько 850 правоохоронців.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП в Запорізькій області.

«Загалом у регіоні у 35 місцях розташування новорічних ялинок забезпечуватимуть правопорядок 291 поліцейський та 200 військовослужбовців. Біля 120 розважальних закладів службу будуть нести 229 поліцейських у складі 114 мобільних груп, 7 нарядів кінологів з собаками, співробітники вибухотехнічної служби», - розповів заступник начальника ГУ НП в Запорізькій області Павло Карабута.

В ніч з 31 грудня на 1 січня 2020 року на території Запоріжжя та області відбудуться масові заходи з нагоди святкування Нового року. За попередніми даними, в них візьмуть участь понад дві тисячі громадян.

Тільки в місті Запоріжжі до несення служби в посиленому режимі залучені близько 130 поліцейських та 250 бійців Національної гвардії України