У Харкові усунули від роботи начальника райвідділу поліції за опір патрульним

У Харкові начальника райвідділу поліції усунули від роботи на період службового розслідування за фактом опору патрульній поліції.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла заступник начальника відділу комунікації ГУ Нацполіціі в Харківській області підполковник Оксана Калмикова.

"Близько 00:45 на території гаражного кооперативу в Московському районі Харкова між нетверезим майором поліції й охороною виник конфлікт. На місце події прибув наряд патрульної поліції, який намагався владнати ситуацію. Однак майор продовжував поводитися агресивно, нецензурно лаявся і погрожував патрульним. У зазначеній ситуації вони були змушені застосувати проти майора поліції спецзасоби і заходи фізичного впливу", - зазначила Калмикова.

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За її словами, 33-річного майора доставили в Московський відділ поліції: "Вирішується питання про кваліфікацію дій поліцейського за Кримінальним кодексом України".

"За розпорядженням керівництва поліцейського главку майора усунули від роботи. Призначено службове розслідування", - додала Калмикова.

"Діям поліцейського буде надано належну правову оцінку. Він порушив принципи етичного кодексу працівника поліції, виявив надзвичайну неповагу до колег і продемонстрував нетактовну поведінку стосовно громадян", - пояснила Калмикова.

За її словами, у листопаді зазначений керівник уже отримав догану за порушення службової дисципліни: "Позиція керівництва принципова і незмінна - таким співробітникам не місце в рядах поліції".

Як раніше повідомляло агентство, у Краматорську правоохоронці затримали чоловіка, який за годину двічі напав на поліцейських. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.