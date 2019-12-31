В останній день року - до 6° тепла, мокрий сніг та ожеледиця

Сьогодні, 31 грудня, в Україні, крім південних областей, очікуються сильні пориви вітру, ожеледиця (жовтий рівень), на більшості території невеликий мокрий сніг. Вдень - до 6 градусів тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"На добу 31 грудня хмарно з проясненнями. У південних та східних областях без опадів; на решті території невеликий мокрий сніг з дощем, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім півдня, пориви 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Температура вдень 1-6° тепла; у Карпатах протягом доби 2-7° морозу.

Крім того, Укргідрометцентр попереджає, що 31 грудня в Україні на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві невеликий мокрий сніг з дощем, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Температура вдень 2-4° тепла. По Київській області температура вдень 1-6° тепла.

На 1-2 січня по Україні хмарно, невеликий мокрий сніг, вдень у більшості західних областей без опадів. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, вдень на півдні до 5° тепла; у Карпатах протягом доби 3-8° морозу.

2 січня температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Карпатах вночі 5-10°морозу, вдень 1-6° морозу.

На дорогах країни ожеледиця.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі 1 січня в Україні, крім східної частини, пориви 15-20 м/с.

У Києві 1 січня невеликий мокрий сніг; температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

2 січня в столиці без опадів; температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

По Україні на 3- 4 січня без опадів.

Температура вночі 0-6° морозу, вдень від 1° морозу до 5° тепла; у Карпатах вночі 4-9°морозу, вдень 1-6° морозу.

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У Києві вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.