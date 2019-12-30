У Харкові горів корпус Центру профтехосвіти

У Харкові в неділю ввечері, 29 грудня, виникла пожежа в приміщенні Центру професійно-технічної освіти.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій в Харківській області.

Горів соціально-побутовий корпус Центру професійно-технічної освіти, по бульвару В. Каркача, 24. Гасити пожежу відправили чотири відділення ДСНС.

"На момент прибуття рятувальників було встановлено, що горять дерев'яні конструкції покрівлі переходу між двома будівлями соціально-побутових корпусів Центру. Площа пожежі склала близько 200 кв. м", - відзначили в прес-центрі.

На даний момент причина та збитки від пожежі не встановлені. Потерпілих і жертв немає.

Фото: ДСНС