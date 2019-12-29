На Закарпатті зацвіли підсніжники

На Свалявщині в Закарпатській області через аномально теплу зиму з’явилися підсніжники. Фото квітів виклав у соцмережі єпископ Ужгородський та Закарпатський ПЦУ Варсонофій (Руднік).

Про це він написав у Facebook.

"Навіть і зимою наше Закарпаття майліпшоє (найкраще — ред.)! У нас біля храму у Сваляві розцвіли підсніжники," - написав єпископ Варсонофій.

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Як повідомлялося, грудень на Закарпатті цьогоріч був аномально теплим - місцями температура підіймалася до +15. А з 28 грудня температура в регіоні опускається нижче нуля, в гірській частині області вже засніжило.