Водіїв попереджають про ожеледицю на українських дорогах

Водіїв попереджають про ожеледицю на українських дорогах

Укрінформ
Рятувальники попереджають українців про ожеледицю на шляхах.

Про це йдеться на сайті ДСНС.

"За прогнозами УкрГідрометцента, 29 грудня на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий). 29-30 грудня в Києві на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий)", - зазначається у повідомленні.

Читайте також: У столиці працювали понад 170 снігоприбиральних машин

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 29 грудня пройде сніг, на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині з дощем, протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, у Карпатах до 11° морозу.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-