Водіїв попереджають про ожеледицю на українських дорогах

Рятувальники попереджають українців про ожеледицю на шляхах.

Про це йдеться на сайті ДСНС.

"За прогнозами УкрГідрометцента, 29 грудня на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий). 29-30 грудня в Києві на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий)", - зазначається у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні 29 грудня пройде сніг, на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині з дощем, протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, у Карпатах до 11° морозу.