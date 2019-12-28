На новорічні вихідні прогнозують невеликий “мінус” та трохи снігу

В Україні 29 грудня пройде сніг, на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині з дощем, протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, у Карпатах до 11° морозу.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні, крім більшості східних областей та Приазов'я, вночі помірний (на Прикарпатті значний) сніг, вдень невеликий сніг, на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині з дощем, подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Вітер північний та північно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, вдень у південній частині, Донецькій, Дніпропетровській областях 1-5° тепла; на високогір'ї Карпат протягом доби 7-11° морозу", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура протягом доби 0-2° морозу, на Київщині від 3° морозу до 2° тепла.

30-31 грудня синоптики опадів не прогнозують, лише вдень 31 грудня в Україні, крім південної частини, місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер 30 грудня змінних напрямків, 3-8 м/с, 31 грудня західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім півдня, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Карпатах вночі 30 грудня та вдень 31 грудня місцями невеликий сніг, у решту часу без опадів; температура вночі 7-12°, вдень 3-8° морозу.

На Київщині 30-31 грудня без опадів, лише вдень 31 грудня місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер 30 грудня змінних напрямків, 3-8 м/с; 31 грудня західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Згідно з прогнозом, 1 січня невеликий мокрий сніг, в Криму з дощем, 2 січня без істотних опадів. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, 1 січня в Криму до 5° тепла; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні країни 2-7° тепла.

У столичному регіоні 1 січня невеликий мокрий сніг, 2 січня без істотних опадів. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.