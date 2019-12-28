Тариф на тепло у Дніпрі знизиться на 30%

У містах Дніпропетровської області місцева влада ухвалює рішення про зниження тарифів на тепло. Зокрема, в обласному центрі вартість тепла для мешканців зменшиться на 30%, а у Кривому Розі - на 20%.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбах міських рад.

"У грудні вартість тепла зменшується на 30% для населення, а також громадських і релігійних організацій, котрі функціонують у місті. У наступні місяці цифри у платіжках також переглядатимуть", - зазначили у міськраді Дніпра.

Розпорядження щодо зниження на 20% тарифів теплогенеруючих підприємств підписав і Криворізький міський голова.

«Вчора, 27 грудня, відповідне розпорядження міського голови Юрія Вілкула було направлено всім теплогенеруючим підприємствам міста. Передбачено знизити тарифи на максимально можливий зараз для криворізьких теплогенеруючих підприємств рівень - на 20%», - сказав заступник міського голови Олександр Катриченко.

За його словами, Кривий Ріг - перше місто в Дніпропетровській області, яке прийняло рішення з перегляду тарифів.

Як повідомлялося, 26 грудня Кабінет міністрів оприлюднив постанову, що дозволяє теплопостачальникам перераховувати платіжки у випадку зниження ціни на газ порівняно з уже закладеною у тарифі. За словами Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, рішення уряду дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.

У Харкові тарифи на тепло знизяться на 23%, в Одесі — на 20%, у Павлограді — на 16%. Кияни у січні отримають платіжки із приблизно на 23% меншими рахунками на оплату за тепло.