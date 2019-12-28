СБУ “закрила” три сотні нелегальних заправок, через які бюджет втратив мільярди

Правоохоронці припинили діяльність майже 300 нелегальних автомобільних заправних комплексів у всіх регіонах України.

Про це повідомляє СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України у межах понад 20 кримінальних проваджень припинили діяльність майже 300 нелегальних автомобільних заправних комплексів у всіх регіонах України. Оперативники та слідчі спецслужби задокументували, що комплекси функціонували із порушенням вимог чинного законодавства. Їх діяльність становила підвищену небезпеку для оточуючих та призводила до масштабного недоотримання коштів місцевими бюджетами. За попередніми оцінками експертів, лише за два роки сума несплачених державі податків перевищила 10 мільярдів гривень", - йдеться у повідомленні.

СБУ “закрила” три сотні нелегальних заправок Фото: СБУ

Під час спецоперації, яка проводилась на виконання доручення Президента України, підрозділи обласних управлінь СБУ провели перевірки суб’єктів господарювання, що реалізують небезпечні для життя та здоров’я громадян паливно-мастильні матеріали.