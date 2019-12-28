У Слов'янську після відвідання стоматолога померла 6-річна дитина
Про це повідомляє пресслужба відомства.
"Під процесуальним керівництвом Слов’янської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов’язків працівниками стоматологічної лікарні м. Слов’янська, що призвело до тяжких наслідків, а саме до смерті малолітньої дитини", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, 27 грудня о 19.05 до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні у Слов’янську доправлено 6-річну місцеву мешканку із гострою серцевою недостатністю та анафілактичною шоковою реакцією. Попри зусилля реаніматологів, о 23.08 дитина померла.
"За попередньою інформацією, алергічна реакція у дівчинки почалася після лікування в одному із закладів стоматологічного профілю", - зазначають у прокуратурі.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України.
Проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події. Досудове розслідування триває.