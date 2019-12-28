У Слов'янську після відвідання стоматолога померла 6-річна дитина

Прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом смерті дитини, яка напередодні відвідувала стоматологічну лікарню у Слов'янську.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Під процесуальним керівництвом Слов’янської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов’язків працівниками стоматологічної лікарні м. Слов’янська, що призвело до тяжких наслідків, а саме до смерті малолітньої дитини", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 27 грудня о 19.05 до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні у Слов’янську доправлено 6-річну місцеву мешканку із гострою серцевою недостатністю та анафілактичною шоковою реакцією. Попри зусилля реаніматологів, о 23.08 дитина померла.

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"За попередньою інформацією, алергічна реакція у дівчинки почалася після лікування в одному із закладів стоматологічного профілю", - зазначають у прокуратурі.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України.

Проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події. Досудове розслідування триває.