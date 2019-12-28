Мер Миколаєва повідомив про обшуки у міськраді
Укрінформ
В Миколаєві тривають обшуки в департаменті житлово-комунального господарства міськради.
Про це на своїй сторінці y Facebook написав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
«Мені повідомили, що в Департаменті ЖКГ Миколаївської міськради проходять обшуки, що стосуються роботи департаменту з підрядними організаціями у 2017-2018 роках. Обшуки проходять за постановою суду. Я завжди казав, що міська влада буде йти назустріч слідству і надасть всі необхідні матеріали для повноцінного їх вивчення правоохоронними органами. Нам нема чого приховувати», - написав Сєнкевич.
За його словами, усі підрядні організації, що неналежним чином виконували свої забов’язання перед містом, повинні відповісти за це перед законом.
Наразі невідомо, у якій саме кримінальній справі тривають обшуки.