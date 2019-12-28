Зеленський закликав владу Прикарпаття побудувати сміттєпереробний завод

Президент Володимир Зеленський закликав голову Івано-Франківської облдержадміністрації Дениса Шмигаля розробити план ремонту мостів і наголосив на важливості будівництва сміттєпереробного заводу в регіоні.

Про це він заявив під час робочої поїздки на Івано-Франківщину, де заслухав звіт голови облдержадміністрації, повідомляє пресслужба глави держави.

Зокрема, голова Івано-Франківської ОДА прозвітував, що цього року в області відремонтовано 540 кілометрів доріг, триває відновлення мостів. За його словами, з 1200 мостів у області 80% перебувають у незадовільному стані.

У свою чергу глава держави закликав Шмигаля розробити план ремонту мостів.

Голова ОДА повідомив, що Івано-Франківська область отримала п’ять нових автомобілів швидкої допомоги за ініціативою Президента щодо забезпечення спецтранспортом медзакладів у регіонах.

За даними голови ОДА, частину коштів з Державного фонду регіонального розвитку буде спрямовано на ремонт дитячих садків і шкіл. Зокрема, Шмигаль розповів Зеленському про перебіг реконструкції будівлі школи в селі Красноїлля Верховинського району.

Президент наголосив на необхідності виділення фінансування на ці роботи.

«Треба знайти кошти. Якщо там усе прогнило, треба повністю перебудовувати», – сказав він.

Голова ОДА поінформував, що цього року в області придбано 94 квартири для учасників АТО/ООС. Президент запропонував залучити інвесторів для зведення будинків, у яких проживатимуть герої.

«Дайте підряднику частину землі десь у центрі, він побудує свій бізнес і окремо – житло для учасників АТО. Щоб весь дім був для них», – зазначив глава держави.

Шмигаль також повідомив, що реконструкцію аеропорту в Івано-Франківську планують завершити за два з половиною роки.

«Ми розпочали роботу над інвентаризацією земельної ділянки. Вже уклали договір на інвентаризацію, до березня ми її проведемо», – запевнив він.

Очільник Івано-Франківської облдержадміністрації поінформував Президента про боротьбу з незаконним вирубуванням лісів у регіоні та про вирішення екологічних проблем.

Президент, зі свого боку, наголосив на важливості будівництва сміттєпереробного заводу в Івано-Франківській області.