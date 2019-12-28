Презентували концепцію створення Ради внутрішньо переміщених осіб

Проєкт, який передбачає створення трьох пілотних Рад внутрішньо переміщених осіб при Луганській і Харківській облдержадміністраціях та Краматорській міській раді, представили в Сєвєродонецьку.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«Метою створення Ради є посилення участі ВПО у громадському та політичному житті громад, сприяння пошуку довготривалих рішень для ВПО, розширення потенціалу місцевої влади в питаннях інтеграції ВПО, урахування потреб та інтересів ВПО в процесі розробки політик та ухвалення управлінських рішень на місцевому рівні та інше. Рада залучатиметься до розробки та реалізації місцевих політик, братиме активну участь у здійсненні місцевого самоврядування», - інформує пресслужба ОДА.

Рада ВПО планується як консультативно-дорадчий орган, до складу якого увійдуть внутрішньо переміщені особи та жителі певної територіальної громади, що представляють інтереси ВПО.

Учасники заходу, з числа громадських організацій, підтримали спільне звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України з питань проблем внутрішньо переміщених осіб та звернулись до Луганської ОДА з пропозицією надання Раді ВПО статусу консультативно-дорадчого органу.

Завданням Ради є співпраця з громадським сектором у питаннях вироблення рішень, які стосуються забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей.