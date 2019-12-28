Порушення трудових прав гірників Торецька: поліція почала розслідування

Порушення трудових прав гірників Торецька: поліція почала розслідування

Укрінформ
За фактами порушень трудових прав гірників Торецька на шахті ім. Святої Матрони Московської поліція почала розслідування.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив представник уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

«ГУНП в Донецькій області офіційним листом повідомило мені, що за моїм зверненням щодо порушень трудових прав на шахті ім. Святої Матрони Московської проведена перевірка, за результатами якої прийнято рішення про внесення даних в ЕРДР (єдиний реєстр досудових розслідувань)», - написав представник омбудсмена. При цьому він додав, що також юридичну роботу для захисту прав трудового колективу шахти ведуть правозахисні організації та окремі адвокати.

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Як повідомлялося раніше, Лисянський 16 грудня вказував на тотальні порушення трудових прав на шахті ім. Святої Матрони Московської в Торецьку. Серед порушень він перераховував: невиплату зарплати (є випадки, коли з людьми не розрахувалися за 2014 рік); неукладення трудових договорів, люди в основному працюють через терміновий цивільно-правовий договір, таким чином роботодавець економить на відрахування ЄСВ; також, за словами людей, приховуються випадки виробничого травматизму гірників.

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