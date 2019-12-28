Порушення трудових прав гірників Торецька: поліція почала розслідування

За фактами порушень трудових прав гірників Торецька на шахті ім. Святої Матрони Московської поліція почала розслідування.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив представник уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

«ГУНП в Донецькій області офіційним листом повідомило мені, що за моїм зверненням щодо порушень трудових прав на шахті ім. Святої Матрони Московської проведена перевірка, за результатами якої прийнято рішення про внесення даних в ЕРДР (єдиний реєстр досудових розслідувань)», - написав представник омбудсмена. При цьому він додав, що також юридичну роботу для захисту прав трудового колективу шахти ведуть правозахисні організації та окремі адвокати.

Як повідомлялося раніше, Лисянський 16 грудня вказував на тотальні порушення трудових прав на шахті ім. Святої Матрони Московської в Торецьку. Серед порушень він перераховував: невиплату зарплати (є випадки, коли з людьми не розрахувалися за 2014 рік); неукладення трудових договорів, люди в основному працюють через терміновий цивільно-правовий договір, таким чином роботодавець економить на відрахування ЄСВ; також, за словами людей, приховуються випадки виробничого травматизму гірників.