У Запоріжжі у лікарні вночі вбили пацієнта, підозрюваного затримали

Сьогодні вночі у запорізькій 5-й міській лікарні в одній із палат сталося вбивство. Підозрюваного затримли вже через півтори години після скоєння злочину.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Запорізькій області.

"О 01:40 до Вознесенівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в лікарні по вулиці Перемоги в місті Запоріжжя сталося вбивство. Невідомий зайшов до палати медичного закладу та наніс ножове поранення пацієнту, чоловіку 1978 року народження. Від отриманого тілесного ушкодження останній помер", - йдеться у повідомленні.

Вже за півтори години працівники Управління карного розшуку та Вознесенівського відділення поліції встановили особу підозрюваного та його місцезнаходження. Ним виявився чоловік 1973 року народження.

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Наразі мотив злочину встановлюється.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Триває досудове розслідування.