У Запоріжжі у лікарні вночі вбили пацієнта, підозрюваного затримали
Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Запорізькій області.
"О 01:40 до Вознесенівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в лікарні по вулиці Перемоги в місті Запоріжжя сталося вбивство. Невідомий зайшов до палати медичного закладу та наніс ножове поранення пацієнту, чоловіку 1978 року народження. Від отриманого тілесного ушкодження останній помер", - йдеться у повідомленні.
Вже за півтори години працівники Управління карного розшуку та Вознесенівського відділення поліції встановили особу підозрюваного та його місцезнаходження. Ним виявився чоловік 1973 року народження.
Наразі мотив злочину встановлюється.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Триває досудове розслідування.