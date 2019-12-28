Поліція вручила підозру чоловіку, який підпалив двері Харківської ОДА

У Харкові слідчий поліції повідомив про підозру за статтею «хуліганство» чоловіку, якого затримали вночі після підпалу дверей будівлі Харківської ОДА.

Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

«Поліція Харкова оперативно затримала чоловіка за підпал приміщення обласної держадміністрації. Правопорушником виявився 47-річний мешканець Харківської області. У нього вилучено речові докази. Слідчий повідомив чоловіку про підозру у скоєнні злочину, зараз вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня близько 23:20 сталося займання вхідних дверей Харківської ОДА на вул. Сумській, 64, у центрі міста. В результаті пожежі вигоріло близько 2 кв. м полотна дверей. Пожежу було ліквідовано до приїзду нарядів ДСНС. Потерпілих осіб немає.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Про мотиви вчинку в поліції поки не повідомляють. Тим часом у соціальних мережах поширюється інформація про «помсту» з боку власників нелегальних гральних закладів, які були закриті.

фото: Суспільне/Харків