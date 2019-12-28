Поліція вручила підозру чоловіку, який підпалив двері Харківської ОДА
Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.
«Поліція Харкова оперативно затримала чоловіка за підпал приміщення обласної держадміністрації. Правопорушником виявився 47-річний мешканець Харківської області. У нього вилучено речові докази. Слідчий повідомив чоловіку про підозру у скоєнні злочину, зараз вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня близько 23:20 сталося займання вхідних дверей Харківської ОДА на вул. Сумській, 64, у центрі міста. В результаті пожежі вигоріло близько 2 кв. м полотна дверей. Пожежу було ліквідовано до приїзду нарядів ДСНС. Потерпілих осіб немає.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
Про мотиви вчинку в поліції поки не повідомляють. Тим часом у соціальних мережах поширюється інформація про «помсту» з боку власників нелегальних гральних закладів, які були закриті.
фото: Суспільне/Харків