Водіїв попередили про мокрі дороги та сніг

У деяких областях України у суботу вранці дороги державного значення місцями засніжені, але проїзд забезпечений.

Про це повідомляє Укравтодор.

"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів у русі не зафіксовано. На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок тощо", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, покриття на автодорогах державного значення в більшості областей мокре; у Закарпатській, Одеській, Черкаській областях місцями автошляхи засніжені.

Зранку в західних, північних, центральних та Одеській областях, де випало від 2 до 5 см снігу, на дорогах місцями лежить сніг, на сході туман. Середня температура повітря в західних областях -3+1°С, центральних та північних -1+3°С, у східних та південних +2+4°С.

Сніг також лежить на перевальних ділянках доріг, зокрема у Львівській області випало до 10-15 см снігу. Температура повітря +1-5°С. Покриття переважно мокре, на Вишківському, Абранському, Торунському, Латірському перевалах місцями засніжене, на Ужоцькому перевалі снігова каша.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення задіяно в роботі 715 одиниць техніки та 1022 робітників дорожніх організацій.

За повідомленням Укргідрометцентру, 28 грудня в Україні хмарно, у західних, Вінницькій та Житомирській областях помірний, на Прикарпатті значний сніг. Пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця; температура 0-5° морозу, в Карпатах 6-11° морозу. На решті території невеликий мокрий сніг, у східних та південних областях з дощем; температура протягом доби -2+3°С, на півдні та сході вдень до 5° тепла. Вітер північний та північно-східний, 7-12 м/с.