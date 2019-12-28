На Сумщині стартувала благодійна акція "Подаруй дитині книгу до Різдва"

У Сумській ОДА започаткували челендж, у рамках якого закликають видавців, письменників і меценатів подарувати дітям до Різдва книжки.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської ОДА Сергій Над’ярний.

"Наше управління спільно з видавництвом "Університетська книга" започатковує челендж, у рамках якого діти пільгових категорій до Різдва отримають понад 200 примірників книги "Маленькі історії казкового міста". За сприяння обласного департаменту освіти видання надійде до інтернатних закладів, будинків сімейного типу, його подарують дітям з багатодітних родин, талановитим дітям тощо", - розповів Над’ярний.

Книжка сумських авторок Анни Коршунової та Світлани Качуровської містить зворушливі й веселі оповідання про пам’ятки Сум, які перетворюються на казкових персонажів: ліхтар кохання на вулиці Воскресенській – на романтичну Любасю Сердешну, краєзнавчий і художній музеї – на Краєзнайка та Намалюйка, символ міста Альтанка стає модницею Альтанеттою, а пам’ятник цукру - просто Цукриком.

Організатори челенджу закликають перейняти їхню ініціативу інші видавництва Сумщини, письменників та меценатів. І подарувати дітям, які на Різдвяні свята потребують особливої уваги, цікаву, добру, фантастичну книжку, що зігріє теплом казкових історій, яскравими ілюстраціями та зробить цікавим дозвілля.