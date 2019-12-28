У Запоріжжі відбувся концерт підтримки підозрюваних у справі Шеремета

У Запоріжжі відбувся благодійний концерт "Великий Бар’єрний Riff", організаторами якого виступили місцевий гурт Banderstadt, Запорізька рада ветеранів АТО та "Демократична сокира".

Підтримати підозрюваних у "справі Шеремета" прийшло близько сотні людей, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На нашу думку, доказів не було представлено, це не справедливо. Ми підтримуємо Riffmaster (ветеран АТО Андрій Антоненко, якого слідство вважає причетним до убивства, - ред.), - сказав фронтмен гурту Banderstadt Юрій Макаренко.

У Запоріжжі відбувся концерт "Великий Бар’єрний Riff" / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

Провести концерт спочатку планували у Запорізькому обласному центрі молоді, але в останній момент там заявили, що "через технічні негаразди" не готові надати приміщення. За кілька годин організатори домовилися про іншу локацію і перенесли захід до арт-платформи "Дві башти".

"Основний наш меседж - дати зрозуміти владі, що люди бачать усе, навіть те, що вона намагається приховати. Ми хочемо жити у державі, де є верховенство права і закон", - сказав ветеран АТО Михайло Пирог.

Його побратим В'ячеслав Зайцев заявив, що концерт - це неполітична спроба нагадати про чесне правосуддя, а також про справи, "шиті білими нитками". На його думку, до таких належить і справа про вбивство Павла Шеремета, фігурантом якої є Антоненко.

Під час концерту було ініційовано збір коштів на підтримку сім`ї Антоненка, усі охочі також мали можливість написати листи підтримки.

Як повідомлялося, очільник МВС Арсен Аваков 12 грудня заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенко, медсестру Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.