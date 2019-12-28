На свята КПВВ "Станиця Луганська" працюватиме у штатному режимі

У період новорічно-різдвяних свят пункт пропуску "Станиця Луганська" працюватиме в штатному режимі.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“У період новорічних та різдвяних свят КПВВ "Станиця Луганська" працюватиме в штатному режимі... Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб через лінію розмежування у КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється щоденно відповідно до зимового графіка роботи з 8.00 до 17.00. Не є винятком вихідні та святкові дні”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з метою ефективного реагування на можливі провокації проросійських найманців у період свят керівництво Лисичанського загону передбачає посилені заходи безпеки на КПВВ.

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Зокрема, для швидкого реагування на зміни ситуації у Лисичанському прикордонному загоні та безпосередньо у відділі прикордонної служби "Станично-Луганське 2", який організовує службу на КПВВ, створені відповідні ситуаційні групи із залученням офіцерів керівної ланки.

У штабі ООС також нагадали, що пішохідний КПВВ "Станиця Луганська" - єдиний пункт перетину лінії розмежування на Луганщині, який щодня перетинають близько 10-12 тисяч громадян.

Фото: ООС