На Донеччині припинили діяльність 228 гральних закладів

Правоохоронні органи Донецької області припинили незаконну діяльність 11 закладів грального бізнесу. Ще 217 закладів закрилися самі.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

«Спільними зусиллями правоохоронних органів Донеччини 20 грудня 2019 року припинено незаконну діяльність 11 гральних закладів, які діяли на території регіону. Ще 217 подібних закладів припинили свою діяльність самостійно», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у рамках досудових розслідувань кримінальних проваджень щодо незаконної діяльності гральних закладів проведено санкціоновані обшуки. У результаті виявлено та вилучено кошти, отримані від протиправної діяльності, гральні автомати, комп’ютерну техніку, столи для гри у покер, рулетки та інше гральне обладнання.

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Окрім того, демонтовано всі рекламні вивіски в установах, які здійснювали незаконний гральний бізнес під виглядом державних лотерей.