На Донеччині чоловік застрелив трьох сусідів і вкоротив собі віку

На Донеччині чоловік біля власного подвір’я застрелив з мисливської рушниці трьох сусідів, після чого вкоротив собі віку. За попередньою інформацією, причиною трагедії став побутовий конфлікт.

Про це повідомляє ГУ НП в Донецькій області.

“Вчора, 26 грудня, близько опівночі до поліції надійшло повідомлення від жительки м. Сіверська Бахмутського району, яка почула постріли на сусідньому подвір’ї. На місце події терміново прибули слідчо-оперативна група, керівництво Бахмутського відділу поліції, прокурори місцевої прокуратури”, - йдеться у повідомленні.

За результатами першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що трагедії, ймовірно, передувала сварка між сусідами. До 35-річного чоловіка прийшли власники сусідніх будинків. Під час конфлікту господар відкрив вогонь з мисливської рушниці. Троє чоловіків 52, 56, 60 років отримали смертельні поранення. Тоді стрілець, перебуваючи на місці події, з тієї ж рушниці вистрелив у себе і від отриманих травм помер.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Речові докази вилучено. Поліцейські проводять комплекс слідчо-оперативних дій щодо встановлення повних обставин події.