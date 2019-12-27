На Дніпропетровщині — аварія з рейсовим автобусом, є загиблі

Внаслідок зіткнення рейсового автобуса та легковика, що сталося на автодорозі між с. Вільне та м. Новомосковськом, загинули двоє людей, ще одна людина госпіталізована.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Наразі відомо, що внаслідок зіткнення загинули водійка автомобіля Opel 1994 року народження та її пасажирка 1996 року народження. Пасажирка автобусу - дівчинка 2005 року народження, з легкими травмами госпіталізована до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що водійка автомобіля Opel не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автобусом. На момент ДТП в салоні автобусу, який рухався за маршрутом Казначеївка – Новомосковськ, перебувало 10 пасажирів та водій.

Обставини аварії встановлюються. Відомості за даним фактом будуть внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Фото: dp.npu.gov.ua