У Бахмутському СІЗО - критична ситуація з меддопомогою

У Донецькій області, в СІЗО міста Бахмута, склалася критична ситуація з медициною - медичну допомогу ув'язненим практично не надають, а лікувальні препарати не видають.

Про це повідомив у Facebook представник Уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

«За дорученням Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової, сьогодні я здійснив виїзну перевірку в СІЗО м. Бахмут ... Критичною ситуація залишається з медициною в даному СІЗО. Під час перевірки я конфіденційно поспілкувався з підслідними, які повідомили мені, що медичну допомогу в СІЗО практично не надають, медичні препарати (знеболюючі, протизапальні тощо) не видають», - повідомив Лисянський.

Представник омбудсмена зазначив, що під час візиту до СІЗО він провів бесіди з неповнолітніми підслідними, а також перевірив усунення порушень, які було виявлено співробітниками представництва офісу омбудсмена протягом 2019 року.

Лисянський вказав, що тут є позитивні моменти - повністю оновлено ​​і відремонтовано кімнату психо-фізіологічного розвантаження для ув'язнених і підслідних, відремонтовано кухню, частину прогулянкових двориків тощо.

Щодо ситуації з доступом підслідних до медичної допомоги в СІЗО будуть зроблені додаткові перевірки, а також вже є складені акти реагування, які направлені до правоохоронних органів.

Представник Уповноваженого з прав людини нагадав, що в червні 2019 року, завдяки втручанню омбудсмена, в бахмутське СІЗО було доставлено ​​вакцину від кору, щеплено було 110 підслідних. На той момент медична служба СІЗО діяла.