Мокрий, не всюди - але сніг: де припорошить на Новий рік

В Україні 28 грудня сніг, температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

Про це повідомили Укрінформу в Укргідрометцентрі.

"28 грудня в Україні хмарно. У західних, Житомирській та Вінницькій областях помірний, на Прикарпатті значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця; температура вночі та вдень 0-5° морозу, в Карпатах 6-11° морозу. На решті території невеликий мокрий сніг, у східних та південних областях з дощем; температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на півдні та сході країни вдень до 5° тепла. Вітер в країні північний та північно-східний, 7-12 м/с", - зазначається у повідомленні.

У Києві 28 грудня хмарно, йтиме невеликий мокрий сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.

У Київській області теж хмарно, сніжитиме. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

29 грудня в Україні хмарно, вночі помірний (на Прикарпатті значний) сніг, вдень місцями невеликий сніг, на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, лише на Приазов'ї без опадів; температура вночі та вдень у західних та північних областях 0-5° морозу, на решті території від 3° морозу до 2° тепла (вдень на півдні країни 1-5° тепла).

30 грудня хмарно з проясненнями, без опадів; температура вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу, у південних, Донецькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Карпатах 29 грудня вночі значний, вдень помірний сніг; 30 грудня вночі невеликий сніг, вдень без опадів; температура вночі та вдень 7-12° морозу (вдень 30 грудня 3-8° морозу).

Вітер в Україні переважно північно-східний, 5-10 м/с, 30 грудня у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

У Києві і столичному регіоні 29 грудня хмарно, вночі помірний, вдень місцями невеликий сніг; температура вночі та вдень 0-5° морозу. 30 грудня хмарно з проясненнями, без опадів; температура вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

31 грудня в Україні переважно без опадів, лише вночі у північних областях невеликий сніг; 1 січня в Україні часом мокрий сніг. Температура вночі 31 грудня 1-7° морозу, 1 січня близько 0°; вдень від 2° морозу до 4° тепла; у Карпатах вночі 3-9°, вдень 1-7° морозу.

У Києві і Київській області 31 грудня переважно без опадів, лише вночі невеликий сніг; 1 січня часом мокрий сніг. Температура вночі 31 грудня 1-6° морозу, 1 січня близько 0°; вдень від 1° морозу до 4° тепла.