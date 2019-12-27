На Донеччині затвердили Стратегію розвитку до 2027 року

На Донеччині затвердили Стратегію розвитку регіону до 2027 року, у перші три роки загальна потреба фінансування її заходів складає 14,2 млрд грн та 932 млн дол. США інвестицій.

Про це 27 грудня повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«На засіданні колегії облдержадміністрації (26.12.2019 р) були презентовані та схвалені проєкти Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації у 2021-2023 роках... Реалізація Стратегії у перші три роки буде здійснюватися через План заходів, до якого увійшли 95 технічних завдань із загальною потребою фінансування 14,2 млрд грн та 932 млн дол. США інвестицій», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розробка документів здійснювалася протягом поточного року чотирма робочими групами, до складу яких крім представників облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування входили також підприємці, науковці, громадськість та експерти міжнародних організацій.

Стратегічними цілями розвитку регіону до 2027 року визначені: оновлена, конкурентоспроможна економіка; якість життя та людський розвиток; ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів; екологічна безпека та збалансоване природокористування.

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Для досягнення визначених цілей передбачається реалізувати 42 завдання, що будуть спрямовані на вирішення найбільш актуальних питань у важливих сферах життя людей.

Конкретні проєкти під зазначені технічні завдання будуть відбиратися через щорічні програми економічного і соціального розвитку, залучення коштів державного фонду регіонального розвитку, секторальної підтримки ЄС та міжнародної технічної допомоги.