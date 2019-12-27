На Житомирщині 11 нелегальних АЗС оштрафували на 4,7 мільйона

Під час перевірок автозаправних станцій (АЗС) на Житомирщині виявили 11, що працюють нелегально, які оштрафували на 4,7 млн грн.

Про це інформує Житомирська облдержадміністрація.

«За інформацією Державної фіскальної служби у Житомирській області, опрацювали усі 56 заявок, що надійшли на «гарячу лінію», з яких виявили, що 35 – легальні АЗС. За результатами перевірок вже оштрафували 11 автозаправних станцій на суму 4,7 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що переважно всі АЗС отримали дозвільні документи з порушенням законодавства.

Загалом ДФС має інформацію про нелегальну роботу 21 АЗС в області, а найближчим часом здійснять перевірки десяти заправок.

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Раніше Житомирська ОДА ініціювала запуск «гарячої лінії», на яку приймаються повідомлення про функціонування нелегальних автозаправок.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив ДФС і правоохоронцям вирішити проблему нелегальних автозаправних станцій до 9 січня 2020 року.