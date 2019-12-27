На Житомирщині 11 нелегальних АЗС оштрафували на 4,7 мільйона
Про це інформує Житомирська облдержадміністрація.
«За інформацією Державної фіскальної служби у Житомирській області, опрацювали усі 56 заявок, що надійшли на «гарячу лінію», з яких виявили, що 35 – легальні АЗС. За результатами перевірок вже оштрафували 11 автозаправних станцій на суму 4,7 млн грн», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що переважно всі АЗС отримали дозвільні документи з порушенням законодавства.
Загалом ДФС має інформацію про нелегальну роботу 21 АЗС в області, а найближчим часом здійснять перевірки десяти заправок.
Раніше Житомирська ОДА ініціювала запуск «гарячої лінії», на яку приймаються повідомлення про функціонування нелегальних автозаправок.
Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив ДФС і правоохоронцям вирішити проблему нелегальних автозаправних станцій до 9 січня 2020 року.