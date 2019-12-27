На Херсонщині затримали росіянина, якого шукав Інтерпол

На Херсонщині поліцейські затримали «злодія в законі» - 54-річного громадянина Росії, якого розшукує Інтерпол.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у п'ятницю у відділі комунікації поліції області.

"Вчора в Новій Каховці працівники управління карного розшуку обласного главку поліції спільно з бійцями роти поліції особливого призначення затримали 54-річного громадянина, який перебуває в міждержавному розшуку. Також встановлено, що затриманий відноситься до категорії «злодій в законі». Наразі державною міграційною службою вирішується питання про його поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства", - йдеться у повідомленні.

Як розповів начальник поліції Херсонщини Олександр Прокудін, оперативники карного розшуку отримали інформацію, що на території м. Нова Каховка переховується чоловік, який оголошений у міждержавний розшук. Вчора ввечері поліцейські затримали його в одному з розважальних закладів міста. Це 54-річний громадянин Росії. Чоловік раніше судимий, в 1997 році в Москві отримав статус «злодія в законі». На даний час він має заборону на в’їзд в Україну до січня 2022 року.

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Наразі встановлюється, яким шляхом та з якою метою розшукуваний потрапив на територію Херсонщини. Також обласним управлінням міграційної служби до суду направлено клопотання для вирішення питання про його поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства з подальшою передачею країні-ініціатору розшуку.

Фото: npu.gov.ua