Антикорупційний суд призначив три мільйони застави для екскерівника Черкасиобленерго
Про це інформує пресслужба суду.
"Учора, 26 грудня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжний захід колишній т.в.о голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» у вигляді застави в розмірі 1800 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – 3 млн 783 тис. 600 гривень", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що її підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 ККУ.
На підозрювану також покладено додаткові обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не виїжджати з Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному проваджені; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Термін дії обов’язків – 2 місяці з моменту внесення застави.
У суді нагадали, що за версією слідства, упродовж 2015 року підозрювана разом із посібником та у змові з головою правління однієї приватної компанії організувала незаконну схему розрахунку за електроенергію.
Таким чином, державі було завдано збитків у розмірі понад 313 млн гривень.