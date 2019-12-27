Антикорупційний суд призначив три мільйони застави для екскерівника Черкасиобленерго

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід щодо експосадовця ПАТ «Черкасиобленерго» у вигляді застави у понад 3 млн гривень.

Про це інформує пресслужба суду.

"Учора, 26 грудня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжний захід колишній т.в.о голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» у вигляді застави в розмірі 1800 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – 3 млн 783 тис. 600 гривень", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що її підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 ККУ.

На підозрювану також покладено додаткові обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не виїжджати з Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному проваджені; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

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Термін дії обов’язків – 2 місяці з моменту внесення застави.

У суді нагадали, що за версією слідства, упродовж 2015 року підозрювана разом із посібником та у змові з головою правління однієї приватної компанії організувала незаконну схему розрахунку за електроенергію.

Таким чином, державі було завдано збитків у розмірі понад 313 млн гривень.