На Програму розвитку Донеччини цьогоріч спрямували майже 9 мільярдів

На реалізацію Програми економічного та соціального розвитку Донецької області цьогоріч було спрямовано майже 9 млрд грн, здійснено понад 500 проєктів та заходів.

Про це заявила заступник директора Департаменту економіки-начальник Управління розвитку реального сектору економіки ОДА Дар’я Снопенко на засіданні колегії, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«На реалізацію програми було спрямовано майже 9 млрд гривень. Майже 40 відсотків від загального обсягу освоєних коштів надійшли від підприємств та міжнародних організацій. В цілому в рамках Програми було реалізовано понад 500 проєктів та заходів», - сказала Снопенко.

За її словами, найбільше проєктів реалізовано у сферах охорони довкілля та енергоефективності, розвитку житлово-комунального господарства, дорожньо-транспортного комплексу, охорони здоров’я, освіти та підтримки дітей та молоді.

Крім того, протягом року обласна влада забезпечила реалізацію 247 інфраструктурних проєктів.

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Снопенко наголосила, що у 2020 році пріоритетом залишиться розвиток людського капіталу. Для цього планується підвищити зайнятість населення, продовжити програму з надання житла та транспорту для дитячих будинків сімейного типу, а також житла для кращих спортсменів області та дітей-сиріт, розвивати мережу центрів надання адміністративних послуг, продовжити реалізацію проєктів з ремонту та будівництва автошляхів тощо.