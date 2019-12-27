На Нікопольському заводі феросплавів побудували сучасний фільтр

На території Нікопольського заводу феросплавів звели сучасний рукавний вугільний фільтр. Шкідливі викиди в атмосферне повітря зменшаться майже на 45 т на рік.

Про це повідомили в департаменті екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА.

"Новий фільтр спроможний очищувати 440 тис. кубометрів газу на годину – це вдвічі більше, ніж планувалося спочатку. Він дозволяє скоротити викиди твердих частинок у повітря майже на 45 т на рік, у тому числі марганцю – понад 10 т", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОДА, побудова Нікопольським заводом феросплавів найкращого серед нині існуючих фільтрів – гарний приклад публічно-приватного партнерства.

Декілька років тому в ОДА запропонували підприємствам області взяти на себе соціальну відповідальність за чисті повітря і водойми. За обласною програмою екобезпеки промисловці вже реалізували 133 екопроєкти. Для цього вони інвестували 12 млрд грн – майже вдвічі більше запланованого, зазначили в департаменті екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА.

Рукавний вугільний фільтр на Нікопольському заводі феросплавів зводили протягом 2016-2019 років. На його будівництво підприємство витратило 220 млн грн.

До реалізації обласної програми екобезпеки долучилися 25 основних підприємств-забруднювачів регіону, рівень техногенного навантаження на довкілля яких становить понад 96%. Ці підприємства взяли на себе зобов’язання по виконанню більш ніж 400 природоохоронних заходів. Їх проводитимуть поетапно – до 2025 року, зазначили в ОДА.