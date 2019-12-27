На Донеччині засудили організаторку "референдуму ДНР"

У Донецькій області винесено обвинувальний вирок організаторці незаконного "референдуму" в 2014 році – її засудили на 5 років позбавлення волі з випробним терміном 1 рік.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"Артемівським міськрайонним судом оголошено обвинувальний вирок 51-річній мешканці Бахмутського району, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 110 КК України, тобто умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, доведено, що у травні 2014 року зловмисниця надала добровільну згоду на участь у підготовці та проведенні на території Бахмутського району так званого референдуму щодо самостійності терористичної організації "ДНР".

"Перебуваючи на посаді голови так званої виборчої комісії у приміщенні будинку культури, що знаходиться у с. Опитне, жінка керувала діями підлеглих членів комісії, видавала бюлетені для голосування і списки виборців, а також організувала складання та підписання протоколу про результати хибного волевиявлення громадян та передачу останнього разом з бюлетенями представникам озброєних терористів", - зазначають у прокуратурі.

За скоєння цього злочину жінку засуджено на 5 років позбавлення волі з випробним терміном 1 рік.