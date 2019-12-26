У поліції Миколаєва помер чоловік, який приїхав пояснювати конфлікт в облраді
Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.
Як розповіли правоохоронці, 26 грудня під час сесії обласної ради між двома представниками ОТГ виник словесний конфлікт. У результаті один з учасників конфлікту вирішив написати заяву до поліції та надати відео образ з боку опонента. Обидва учасники конфлікту прибули до відділку поліції: один з наміром написати заяву, другий - щоб надати пояснення.
Проте у холі Центрального відділу поліції 49-річний чоловік, на якого скаржився заявник, вказав на погіршення самопочуття. Йому викликали швидку допомогу, проте дорогою до лікарні він помер.
"Причину смерті громадянина встановлюватиме судово-медична експертиза. Попередньо відомо, що кілька років чоловік перебував на обліку у лікаря-кардіолога у зв’язку із захворюванням серця", - поінформували у поліції.