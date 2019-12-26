У поліції Миколаєва помер чоловік, який приїхав пояснювати конфлікт в облраді

У Центральному відділі поліції Миколаєва помер чоловік, який приїхав у відділок надавати пояснення після конфлікту, що стався на сесії облради.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

Як розповіли правоохоронці, 26 грудня під час сесії обласної ради між двома представниками ОТГ виник словесний конфлікт. У результаті один з учасників конфлікту вирішив написати заяву до поліції та надати відео образ з боку опонента. Обидва учасники конфлікту прибули до відділку поліції: один з наміром написати заяву, другий - щоб надати пояснення.

Проте у холі Центрального відділу поліції 49-річний чоловік, на якого скаржився заявник, вказав на погіршення самопочуття. Йому викликали швидку допомогу, проте дорогою до лікарні він помер.

"Причину смерті громадянина встановлюватиме судово-медична експертиза. Попередньо відомо, що кілька років чоловік перебував на обліку у лікаря-кардіолога у зв’язку із захворюванням серця", - поінформували у поліції.