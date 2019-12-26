Бойовиків, що захоплювали УВС Маріуполя, звільнили з-під варти для обміну - адвокат

Жовтневий районний суд міста Маріуполя відпустив з-під варти чотирьох підозрюваних у справі про захоплення 9 травня 2014 року будівлі Маріупольського міського відділу міліції.

Про це заявив адвокат підозрюваних Віталій Омельченко, повідомляє hromadske.

"Жовтневий районний суд міста Маріуполя змінив запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі про захоплення будівлі Маріупольського міського відділу міліції 9 травня 2014 року. Їх відпустили з-під варти під особисті зобов'язання", - йдеться у повідомленні.

За словами адвокати, Євген Дружинін, Олександр Стрельникович, Віктор Скрипник і В.Бірюков входять до списків на обмін.

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Як відомо, 9 травня 2014 року група озброєних бойовиків напала на міський відділ міліції Маріуполя. У будівлі стався бій, внаслідок якого загинула частина бойовиків, проте більшість — втекли.

23 грудня 2019 року на переговорах у Мінську Тристороння контактна група домовилася про обмін утримуваними особами до кінця 2019 року у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених".