Лисичанськ без води: у місті планують створити військово-цивільну адміністрацію

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай пообіцяв допомогти відновити водопостачання в Лисичанську. Зокрема, він ініціює створення в місті військово-цивільної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужб аЛуганської обласної державної адміністрації.

"100 тисяч жителів міста не можуть знаходитись без води. Необхідне негайне підключення. Фінансові питання триматиму на особистому контролі. У разі повторення ситуації до вирішення проблеми в Лисичанську долучаться центральні органи влади. Я порушую перед Президентом України питання введення в місті військово-цивільної адміністрації», – заявив Гайдай під час оперативної наради за участі виконавчого директора ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» Андрія Колосова", - йдеться в повідомленні.

Гайдай рекомендував Луганському енергетичному об’єднанню негайно відновити електропостачання ЛКСП «Лисичанськводоканал».

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Він повідомив, що має домовленість із начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних сил України Русланом Хомчаком щодо перереєстрації ще однієї військової частини в Лисичанську. Це призведе до щомісячного поповнення місцевого бюджету на значну суму, якої вистачатиме на поточні платежі підприємства за електропостачання та часткові розрахунки з боргами минулих років.

«Тож, коли ми матимемо остаточні розрахунки щодо майбутніх надходжень грошей від військових до міського бюджету, разом з ТОВ ЛЕО складемо «дорожню карту» щомісячних платежів, – акцентував Гайдай.

Як повідомлялось, 24 грудня енергетики знеструмили об’єкти «Лисичанськводоканалу». Без води залишились десятки тисяч споживачів.