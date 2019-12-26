У Лисичанську поновлюють водопостачання після втручання голови ВЦА

Після заяви керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації про наміри вжити рішучих дій щодо ситуації з водопостачанням в місті Лисичанську і містах-супутниках ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» почало підключення об’єктів «Лисичанськводоканалу» до енергомережі.

Про це повідомляє ТОВ «ЛЕО» у Facebook.

«Сьогодні «ЛЕО» підключає всі об’єкти ЛКСП «Лисичанськводоканал» до системи електропостачання. Підкреслюємо: це цілковита заслуга губернатора Луганської області Сергія Гайдая, який взяв на себе певні зобов'язання, що дозволило увімкнути водоканал до системи електропостачання», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в зв’язку з відключенням 24 грудня від електропостачання через заборгованість за спожиту електроенергію 7 насосних станцій ЛКСП «Лисичанськводоканал» без централізованого водопостачання залишилися частково м. Лисичанськ, м. Привілля та м. Новодружеськ ( близько 46 тис. абонентів).

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Через недостатню кількість води в системі 25 грудня призупинено роботу 1 котельні в м. Лисичанськ, внаслідок чого без теплопостачання залишилось 110 житлових будинків (близько 5200 абонентів), 3 школи, 3 дитячі садки та 4 медичні заклади.