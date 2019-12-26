Недбалість екскерівника Одеського підприємства обійшлась державі у 5,5 мільйона
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.
"За версією слідства, посадовець уклав від імені підприємства зі стороннім юристом 18 договорів про надання правових послуг, за відсутності погодженого фінансового плану і без попереднього узгодження із органом управління. При цьому керівник, підписуючи документи, не перевірив зміст послуг за договорами. Фактично ж надання таких послуг входить до обов’язків працівників юридичного відділу цього підприємства. Неналежне виконання службових обов’язків очільником підприємства завдало державі шкоди обсягом близько 5,5 мільйона гривень", йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також накладення арешту на його майно для забезпечення цивільного позову щодо відшкодування матеріальної шкоди.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 1 та ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України здійснюють слідчі Суворовського відділу поліції Одеси.