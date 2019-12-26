Недбалість екскерівника Одеського підприємства обійшлась державі у 5,5 мільйона

Прокурори Одеської місцевої прокуратури № 4 повідомили про підозру в службовій недбалості колишньому голові правління акціонерного товариства "Теплопостачання Одеси".

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.

"За версією слідства, посадовець уклав від імені підприємства зі стороннім юристом 18 договорів про надання правових послуг, за відсутності погодженого фінансового плану і без попереднього узгодження із органом управління. При цьому керівник, підписуючи документи, не перевірив зміст послуг за договорами. Фактично ж надання таких послуг входить до обов’язків працівників юридичного відділу цього підприємства. Неналежне виконання службових обов’язків очільником підприємства завдало державі шкоди обсягом близько 5,5 мільйона гривень", йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також накладення арешту на його майно для забезпечення цивільного позову щодо відшкодування матеріальної шкоди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 1 та ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України здійснюють слідчі Суворовського відділу поліції Одеси.