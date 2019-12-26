На Миколаївщині зіткнулися два авто: загинула жінка, троє дітей потрапили до лікарні
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
«26 грудня близько 10:15 на 116 км автодороги Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв» сталось лобове зіткнення автомобіля Lada та Volkswagen Touareg», - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що в результаті зіткнення загинула жінка 1955 р.н. з першого авто, водія затисло конструктивними елементами авто. Рятувальники деблокували постраждалого, а медики надавши невідкладну допомогу каретою швидкої медичної допомоги доставили до Южноукраїнської міської лікарні.
В другому автомобілі знаходилось 5 осіб, двоє дорослих та 3 дітей. З травмами різного ступеня всіх постраждалих направлено в лікарю м Южноукраїнськ.
Наразі рятувальники деблокують тіло загиблої жінки, на місці працюють співробітники поліції.