На Миколаївщині зіткнулися два авто: загинула жінка, троє дітей потрапили до лікарні

На Миколаївщині на автодорозі Благовіщенське-Миколаїв у результаті лобового зіткнення автомобілів Lada та Volkswagen Touareg одна людина загинула, ще 6 отримали травми, у тому числі троє дітей.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області. «26 грудня близько 10:15 на 116 км автодороги Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв» сталось лобове зіткнення автомобіля Lada та Volkswagen Touareg», - йдеться у повідомленні. Встановлено, що в результаті зіткнення загинула жінка 1955 р.н. з першого авто, водія затисло конструктивними елементами авто. Рятувальники деблокували постраждалого, а медики надавши невідкладну допомогу каретою швидкої медичної допомоги доставили до Южноукраїнської міської лікарні. Читайте также: Смертельное ДТП в Харькове: Верховный суд рассмотрит жалобу Зайцевой на приговор В другому автомобілі знаходилось 5 осіб, двоє дорослих та 3 дітей. З травмами різного ступеня всіх постраждалих направлено в лікарю м Южноукраїнськ. Наразі рятувальники деблокують тіло загиблої жінки, на місці працюють співробітники поліції.