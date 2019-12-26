У Полтавській ОДА і "Агентстві місцевих доріг" проходять обшуки - ЗМІ

У Департаменті будівництва, містобудування і капітального та житлово-комунального господарства Полтавської обласної держадміністрації та в “Агентстві місцевих доріг” знову проходять обшуки.

Про це повідомляє інтернет-видання "Полтавщина".

"Прокуратура та Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції проводять слідчі дії в приміщенні містобудівного департаменту та в ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області». Правоохоронців цікавить інформація щодо ремонту двох мостів... Відомо, що один із об’єктів — це міст через річку Сула у Лубенському районі", - йдеться у повідомленні.

Щодо Сулинського мосту видання зазначає, що у березні 2018-го Департамент будівництва ОДА замовив ТОВ «Компанія Рембудгарант» капремонт мосту через річку Сула за 31,2 млн грн. Коли стан робіт перевірили аудитори, то виявили на будівельному майданчику розібраний комплект анкерних пристроїв, хоча за актами виконаних робіт вони уже були змонтовані. Крім того, на той час проєкт був змінений, і ремонт мосту взагалі не передбачав використання анкерів. Тобто держпідприємство витратило 2 млн грн на непотрібні деталі.

З кінця березня 2019 року справою про розтрату коштів на будівництві полтавських доріг займається НАБУ.

Відповідно до інформації з порталу держзакупівель ProZorro, загальну вартість капремонту мосту наразі оцінюють у майже 80 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня Служба безпеки України провела обшуки в Департаменті будівництва, містобудування і капітального та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА та у Агентстві місцевих доріг. Слідчі дії проводили у межах розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).