У Прип'яті вперше з часу аварії на ЧАЕС встановили новорічну ялинку

Вперше за 34 роки у Прип'яті встановили новорічну ялинку, яку прикрасили фотографіями з сімейних альбомів.

Про це повідомляє Асоціація чорнобильських туроператорів у Facebook.

Зазначається, що замість новорічних іграшок та гірлянд ялинку прикрасили старими годинниками, світлинами міста Прип’ять та її мешканців. Свої світлини на ялинку розвішували самі ж колишні жителі Прип’яті.

У Прип'яті прикрасили ялинку / Фото: Євген Любімов

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"Новорічна ялинка - це символ домашнього затишку. І саме тому в місті, з якого евакуювали мешканців, всі ці роки не могло бути ялинки. Але життя до Прип'яті повертається. Воно незвичне, нестандартне, туристичне. Щодня колись закинуте місто переповняється туристами з усіх кутків світу. Які приїздять дізнатися нашу історію, що перевернула хід подій у всьому світі", - йдеться у повідомленні.

У Асоціації чорнобильських туроператорів наголосили, що цим територіям та об'єктам негайно потрібно надати статус пам'ятки національного значення та статус спадщини ЮНЕСКО.