В Одесі попрощаються із загиблими під час пожежі керівниками Інституту морської біології
Про це повідомляє дружина вченого Ліана Александрова у Facebook.
"4 грудня 2019 року згоріла будівля Інституту морської біології разом з його директором - моїм коханим Бобом. Кажуть, він не йшов, хотів усіх попередити і врятувати. Але не зумів врятуватися сам. C ним загинула Галина Валентинівна Іванович - помічник і дуже вірний друг Борі", - сказала Александрова.
Вона зазначила, що прощання з Александровим і Іванович відбудеться 27 грудня о 10 годині на біофаку Одеського університету.
Вже сьогодні, 26 грудня, відбудеться церемонія прощання в Одесі з двома студентками Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Катею П'яночкіною та Юлією Маркіною.
Як повідомлялося, 4 грудня вранці сталася пожежа у шестиповерховому будинку Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Під час пожежі загинули 16 людей, понад 30 осіб постраждали від вогню.
6 грудня уряд прийняв рішення про створення урядової комісії з розслідування причин пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Вона назвала основною версією трагедії займання побутового електрообладнання.