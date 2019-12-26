В Одесі попрощаються із загиблими під час пожежі керівниками Інституту морської біології

У п'ятницю, 27 грудня, на біологічному факультеті Одеського національного університету імені Мечникова відбудеться прощання з директором Інституту морської біології НАН Борисом Александровим та його заступником Галиною Іванович, які загинули під час пожежі 4 грудня.

Про це повідомляє дружина вченого Ліана Александрова у Facebook.

"4 грудня 2019 року згоріла будівля Інституту морської біології разом з його директором - моїм коханим Бобом. Кажуть, він не йшов, хотів усіх попередити і врятувати. Але не зумів врятуватися сам. C ним загинула Галина Валентинівна Іванович - помічник і дуже вірний друг Борі", - сказала Александрова.

Вона зазначила, що прощання з Александровим і Іванович відбудеться 27 грудня о 10 годині на біофаку Одеського університету.

Вже сьогодні, 26 грудня, відбудеться церемонія прощання в Одесі з двома студентками Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Катею П'яночкіною та Юлією Маркіною.

Як повідомлялося, 4 грудня вранці сталася пожежа у шестиповерховому будинку Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Під час пожежі загинули 16 людей, понад 30 осіб постраждали від вогню.

6 грудня уряд прийняв рішення про створення урядової комісії з розслідування причин пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Вона назвала основною версією трагедії займання побутового електрообладнання.