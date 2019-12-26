У Харкові під час рейду проти “наливайок” знайшли у гаражі 12 тонн спирту

Поліція виявили 12 тонн спирту під час загальнодержавних профілактичних заходів з протидії нелегальному обігу спирту та лікеро-горілчаних виробів.

Про це повідомляє відділ комінікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"З 25 грудня працівники поліції почали перевірку об'єктів можливого незаконного обігу спирту, а саме складів, баз, гаражних кооперативів, "наливайок" та інших закладів", - йдеться у повідомленні.

Співробітники слідчого управління, відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області та Шевченківського відділу поліції виявили на вулиці Букова гаражний бокс, в якому незаконно здійснювався розлив спирту. В ході огляду поліцейські виявили та вилучили 12 тонн рідини.

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Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Наразі встановлюються особи, причетні до даного факту.