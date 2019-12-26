У Дніпрі відбулися різдвяні гуляння
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Укрінформ
У Дніпрі на площі Героїв Майдану відбулося святкування Різдва Христового “Звістка янгола”.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
На святі можна було почути найкращі різдвяні пісні, позмагатися у конкурсі янгольських костюмів за поїздку для двох до Європи, взяти зі своїми дітьми участь у різноманітних майстер-класах - і просто зробити гарні фото.Різдво у Дніпрі / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ
Кожен охочий також мав можливість зробити подарунки захисникам України в рамках однойменної благодійної акції.
Організатором заходу виступив дніпровський оргкомітет «Руху реформації».