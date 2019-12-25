Суд укотре поновив на посаді законно обраного міського голову Сєверодонецька

Луганський окружний адміністративний суд поновив на посаді мера Сєверодонецька Валентина Казакова, визнавши незаконним рішення міської ради від 9 вересня цього року про дострокове припинення його повноважень.

Такий допис на своїй сторінці у Facebook зробив адвокат Казакова і перший заступник міського голови в його адміністрації Ігор Слєсарєв.

"Суд в 6-й (!!!) раз поновив на посаді Сєверодонецького міського голови Валентина Казакова", - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, депутатська більшість на чолі з лідером "Опозиційного блоку" Ігорем Бутковим починаючи з лютого 2016 року шість разів припиняла повноваження Валентина Казакова, і п’ять разів його поновлювали на посаді на виконання рішення чергового суду, причому два останні рази наступним, після поновлення, пунктом порядку денного ставало звільнення мера і тих його заступників, кого суд поновлював разом із ним.

При цьому на події в міській раді не звертали жодної уваги ні обласна адміністрація, ані правоохоронні органи.

Через це Слєсарєв звернувся до нещодавно призначеного прокурора області вжити необхідних заходів для повернення законності в місто Сєверодонецьк.

До слова, у Верховній Раді знаходиться проєкт постанови про дострокове припинення повноважень міської ради та мера і про призначення позачергових виборів.