Понад 100 вікових дубів зрізали браконьєри у заповіднику на Львівщині

На Львівщині СБУ блокувала масштабну незаконну вирубку вікових дубів у заповіднику.

Про це у Facebook повідомило Головне управління СБУ у Львівській області.

“Масштабну незаконну вирубку цінних порід деревини у заповіднику Дрогобича блокувала Служба безпеки України. З території парку, що перебуває на балансі департаменту міського господарювання Дрогобицької міської ради, ділки нелегально вивозили протиправно зрубані дерева для переробки та продажу”, - зазначено у повідомленні.

За результатами обстеження, проведеного екологічною інспекцією, встановлено, що зловмисники знищили понад 100 вікових дубів та завдали державі збитки більше ніж на 700 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України (Незаконна порубка лісу) тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Викриття проводилось спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом Дрогобицької місцевої прокуратури.