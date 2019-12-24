Депутати Миколаївської облради двічі провалили голосування за бюджет області

Депутати Миколаївської обласної ради на сесії 24 грудня не прийняли бюджет області на 2020 рік, хоча голосували за нього двічі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Рішення про затвердження бюджету Миколаївської області на 2020 рік не прийнято, хоча я ставила його на голосування двічі, але обидва рази, як бачите, не вистачило голосів», - сказала голова облради Вікторія Москаленко.

Відповідно до озвучених на сесії цифр, дохідна частина проєкту обласного бюджету на 2020 рік прогнозується у сумі 2,9 млрд грн. Це на 3,2 млрд грн менше, аніж показник 2019 року.

За словами керівника департаменту фінансів ОДА Вадима Іщенка, це пов’язано з тим, що значною складовою дохідної частини обласного бюджету є надходження з державного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів. Зменшення обсягу цих надходжень відбулося за рахунок зміни щодо фінансування пільг і субсидій, дитячих допомог, перерахування яких у наступному році будуть здійснюватися Міністерством соціальної політики України, минаючи місцеві бюджети.

Крім того, в сфері охорони здоров’я продовжується медична реформа, тому медична субвенція надана лише на перший квартал.

Попри це, у багатьох депутатів виникли сумніви щодо доцільності розподілу певних сум. Багатьох не влаштовувало те, що чимало грошей спрямовується на Миколаївський аеропорт, на висвітлення діяльності облради та обладміністрації в ЗМІ, і при цьому жодної копійки не передбачено, наприклад, на розвиток туристичної інфраструктури, зокрема, хоча б на придбання біотуалетів та сміттєвих баків для туристичних об’єктів.

Також, за словами голови фракції «Наш край» Юрія Кормишкіна, у цьому бюджеті зовсім не передбачено коштів на програми протидії туберкульозу, серцево-судинним захворюванням.

Наразі депутати пішли на перерву, щоб обдумати подальші дії.