Депутати Миколаївської облради двічі провалили голосування за бюджет області
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Рішення про затвердження бюджету Миколаївської області на 2020 рік не прийнято, хоча я ставила його на голосування двічі, але обидва рази, як бачите, не вистачило голосів», - сказала голова облради Вікторія Москаленко.
Відповідно до озвучених на сесії цифр, дохідна частина проєкту обласного бюджету на 2020 рік прогнозується у сумі 2,9 млрд грн. Це на 3,2 млрд грн менше, аніж показник 2019 року.
За словами керівника департаменту фінансів ОДА Вадима Іщенка, це пов’язано з тим, що значною складовою дохідної частини обласного бюджету є надходження з державного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів. Зменшення обсягу цих надходжень відбулося за рахунок зміни щодо фінансування пільг і субсидій, дитячих допомог, перерахування яких у наступному році будуть здійснюватися Міністерством соціальної політики України, минаючи місцеві бюджети.
Крім того, в сфері охорони здоров’я продовжується медична реформа, тому медична субвенція надана лише на перший квартал.
Попри це, у багатьох депутатів виникли сумніви щодо доцільності розподілу певних сум. Багатьох не влаштовувало те, що чимало грошей спрямовується на Миколаївський аеропорт, на висвітлення діяльності облради та обладміністрації в ЗМІ, і при цьому жодної копійки не передбачено, наприклад, на розвиток туристичної інфраструктури, зокрема, хоча б на придбання біотуалетів та сміттєвих баків для туристичних об’єктів.
Також, за словами голови фракції «Наш край» Юрія Кормишкіна, у цьому бюджеті зовсім не передбачено коштів на програми протидії туберкульозу, серцево-судинним захворюванням.
Наразі депутати пішли на перерву, щоб обдумати подальші дії.