Звільнений голова Львівської ОДА повертається до адвокатської практики

Голова Львівської ОДА Маркіян Мальський, про звільнення якого сьогодні оголосив Президент України Володимир Зеленський, повертається до адвокатської практики, наукової та дипломатичної діяльності.

Про це Мальський написав на своїй сторінці у Facebook.

“Після активного державницького життя на посаді голови ЛОДА повертаюся до адвокатської практики, наукової та дипломатичної діяльності. З командою професіоналів у Києві та Львові, з якими ми встигли спрацюватись, неохоче розставатись. Однак душа моя по-справжньому лежить до іншого, та і вдалося реалізувати чимало задуманого та дати старт багатьом новим процесам, які вірю, вже скоро реалізуються”, - зазначив Мальський.

За його словами, за півроку його перебування на посаді довелось зустрітись із багатьма випробовуваннями. Це загибель восьми людей у Дрогобичі при руйнуванні будинку та численні потерпілі, які залишилися без даху над головою; часті відімкнення електропостачання на шахтах та потреба погашення заборгованості по виплаті заробітної плати; конфлікт із російським вугіллям у Соснівці;

падіння літака з п’ятьма жертвами; невчасний запуск ТЕЦ Новому Роздолі та Новояворівську; знищення 100.000 свиней внаслідок захворювання африканською чумою. Більшість цих проблем вдалося врегулювати, а ті, що в процесі, вже доводяться до кінця.

Читайте також: У Закарпатській ОДА про звільнення голови дізналися із заяви Президента

Серед здобутків Мальський називає перевищення результатів виконання бюджетних програм порівняно з минулим роком, хоч на середину року стан виконання був дуже низьким - усього 25%. Після перегляду частини програм, які не починали навіть виконуватися, вдалося перерозподілити кошти на перспективні напрямки та добитися їх виконання. Бюджетне виконання зросло на 20%, і Львівщина посіла 4 місце в Україні за цим показником. В цей же час дефіцит оплати праці працівникам бюджетної сфери зменшено на 44% і виплачено 157 млн грн. Дорожні роботи виконані на 99% від запланованого.

Серед інших напрацювань Мальський називає роботу в напрямку реалізації його ініціативи щодо електронної черги на кордоні, ІТ спеціалісти вже на половині шляху до реалізації, і незабаром система запрацює. Також розроблятиметься ініціатива щодо «електронного соцзахисту» та електронного транспортного квитка.

Як повідомляв Укрінформ, 24 грудня Президент Володимир Зеленський оголосив про звільнення голів Закарпатської та Львівської обласних державних адміністрацій під час засідання Ради розвитку громад та територій. За словами Зеленського, він прийняв таке рішення "не через те, що вони люди недосвідчені чи нечисті на руку, як то кажуть, а через те, що у цих двох областях ми не побачили жодного результату".

Президент Володимир Зеленський 5 липня призначив Маркіяна Мальського на посаду голови Львівської ОДА.