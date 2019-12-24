На Донеччині припинили незаконне постачання техніки до регіональних філій Укрзалізниці

На Донеччині виявили діяльність незаконного каналу постачання на територію України товарів для регіональних філій Укрзалізниці на понад 100 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

“За процесуального керівництва прокуратури Донецької області співробітниками головного Управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під час розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) виявлено незаконний канал постачання на територію України товарів для регіональних філій Укрзалізниці”, - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015-2019 років посадові особи комерційних підприємств, розташованих на території України, через Російську Федерацію під виглядом власного виробництва постачали до регіональних філій Укрзалізниці вживані та виготовлені майже 10 років тому електротехнічні прилади та механізми, вироблені на території анексованої Автономної республіки Крим. Вказана незаконна діяльність здійснювалась у період дії заборони на ввезення зазначеної групи товарів для імпорту в Україну з території РФ.

Зазначається, що вартість незаконно імпортованої техніки склала понад 100 млн грн.

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Під час санкціонованих слідчим суддею обшуків складських, житлових та офісних приміщеннях, розташованих в Донецькій та Київській областях, виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправну діяльність зловмисників, електроенергетичне обладнання та спеціальне устаткування для зміни його маркування, а також електронні носії інформації тощо.

Орієнтовна вартість вилучених контрафактних товарів становить понад 5 млн грн.

Наразі проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на притягнення винних осіб до відповідальності.