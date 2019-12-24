На Харківщині у більшості тергромад перемогли кандидати від "Слуги народу"

На Харківщині на виборах голів об'єднаних територіальних громад у трьох із чотирьох ОТГ перемогли кандидати від партії "Слуга народу".

Підрахували вже 100% голосів, повідомляє Суспільне. У Курилівській сільській раді (Куп'янський район) найбільше голосів (2007) отримав безпартійний голова Куп'янської райдержадміністрації Микола Ситник, висунутий партією "Слуга народу". По Кіндрашівській сільській раді (Куп'янський район) переміг Гусинський сільський голова Сергій Коньшин (965 голосів). Він також безпартійний, а висувався від "Слуги народу". Читайте також: У ЦВК підбили перші підсумки місцевих виборів до тергромад По Петропавлівській сільській раді (Куп'янський район) найбільше голосів (1327) набрала голова Петропавлівської сільської ради Ольга Козирева. Вона безпартійна, висунута партією "Слуга народу". У Донецькій селищній раді (Балаклійський район) переміг директор підприємства житлово-комунальних послуг «Курганське» Анатолій Ноздрачов (2442 голоси). Явка виборців склала від 32,48% до 48,5%. Загальна кількість зареєстрованих виборців на територіях ОТГ - 29,1 тис., проголосували - 11,2 тис.