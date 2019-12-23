Від 30% до 70%: ЦВК порахувала явку на місцевих виборах
Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.
“О 20 годині 22 грудня 2019 року завершилося голосування на перших виборах депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів”, - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що після узагальнення попередньої інформації, що надійшла до Центральної виборчої комісії від територіальних виборчих комісій, констатовано, що лідерами з явки виборців на 20 годину стали такі об’єднані територіальні громади:
- Сошичненська сільська ОТГ Камінь-Каширського району Волинської області, де явка виборців становила 69,6%;
- Сахновецька сільська ОТГ Старокостянтинівського району Хмельницької області – 67,7%;
- Старосілецька сільська ОТГ Коростишівського району Житомирської області – 67%;
- Великобудищанська сільська ОТГ Гадяцького району Полтавської області – 67%;
- Йосипівська сільська ОТГ Новомиргородського району Кіровоградської області – 65%.
Найнижчою явка виборців зафіксована в таких ОТГ:
- Пасічнянська сільська ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області – 29,98%;
- Курилівська сільська ОТГ Куп’янського району Харківської області – 32,5%;
- Тернуватська селищна ОТГ Новомиколаївського району Запорізької області – 36,2%.
Як повідомлялося, 22 грудня перші вибори депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів відбулися у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міській) у 21 області України.