Від 30% до 70%: ЦВК порахувала явку на місцевих виборах

Явка виборців в окремих об’єднаних територіальних громадах на виборах 22 грудня становила від 30% до 70%.

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.

“О 20 годині 22 грудня 2019 року завершилося голосування на перших виборах депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що після узагальнення попередньої інформації, що надійшла до Центральної виборчої комісії від територіальних виборчих комісій, констатовано, що лідерами з явки виборців на 20 годину стали такі об’єднані територіальні громади:

- Сошичненська сільська ОТГ Камінь-Каширського району Волинської області, де явка виборців становила 69,6%;

- Сахновецька сільська ОТГ Старокостянтинівського району Хмельницької області – 67,7%;

- Старосілецька сільська ОТГ Коростишівського району Житомирської області – 67%;

- Великобудищанська сільська ОТГ Гадяцького району Полтавської області – 67%;

- Йосипівська сільська ОТГ Новомиргородського району Кіровоградської області – 65%.

Найнижчою явка виборців зафіксована в таких ОТГ:

- Пасічнянська сільська ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області – 29,98%;

- Курилівська сільська ОТГ Куп’янського району Харківської області – 32,5%;

- Тернуватська селищна ОТГ Новомиколаївського району Запорізької області – 36,2%.

Як повідомлялося, 22 грудня перші вибори депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів відбулися у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міській) у 21 області України.